Meteo, tempo variabile e clima più fresco

La situazione in Europa 17:35 - L'intensa perturbazione atlantica lascerà in eredità un vortice ricolmo di aria più fresca e instabile che ci farà compagnia nei prossimi giorni, bloccato fra l'Anticiclone delle Azzorre e l'alta pressione in rinforzo nei Paesi dell'est e Scandinavia. Ci sarà un rapido alternarsi di momenti soleggiati e temporanei episodi di maltempo, che saranno maggiormente frequenti al Centronord dove si assaporerà localmente un clima da settembre inoltrato. - L'intensa perturbazione atlantica lascerà in eredità un vortice ricolmo di aria più fresca e instabile che ci farà compagnia nei prossimi giorni, bloccato fra l'Anticiclone delle Azzorre e l'alta pressione in rinforzo nei Paesi dell'est e Scandinavia. Ci sarà un rapido alternarsi di momenti soleggiati e temporanei episodi di maltempo, che saranno maggiormente frequenti al Centronord dove si assaporerà localmente un clima da settembre inoltrato.

Fra gli ultimi giorni del mese e i primi di settembre la situazione diverrà più tranquilla, anche se continueremo a restare ai margini di una circolazione instabile che potrà determinare di nuovo alcuni episodi temporaleschi.



Lunedì - Al mattino situazione abbastanza buona al Centrosud, dove le schiarite resteranno ampie, specie su versante adriatico, Sud e Isole; temporaneo miglioramento anche al Nordovest; più nubi nel resto del Nord con piogge e rovesci localmente anche intensi in Emilia e Venezie. Nel pomeriggio instabilità in aumento con rischio di rovesci e temporali intermittenti al Nord, ma meno probabili su coste e pianure; qualche isolato temporale anche su Nord delle Marche, basso Lazio, Campania, Murge e monti delle Isole. Temperature in diminuzione al Nord, con valori sotto la media, in rialzo al Centrosud, punte fino a 34-35 gradi all'estremo Sud. Venti moderati al Sud.



Martedì - Sarà una giornata ancora molto instabile. Al mattino rovesci e temporali anche forti su Lazio e Campania, in estensione fino ad Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Piogge e rovesci più isolati su Sardegna orientale, alto Piemonte e alta Lombardia. Nel pomeriggio ancora rovesci e temporali nelle zone interne del Centrosud eccetto Calabria e Sicilia; locali rovesci anche sulle coste di Lazio, Campania e Puglia. Tempo più instabile anche al Nord con rovesci e temporali sui rilievi con sconfinamenti sulle pianure di Lombardia, Emilia e Cuneese. Tra sera e notte rovesci anche sulla pianura veneta. Temperature in calo al Centrosud. Venti moderati sulle Isole, deboli altrove; forti raffiche nelle zone interessate dai temporali.



La tendenza per il resto della settimana - Mercoledì il tempo resterà ancora instabile in gran parte del Paese. Qualche rovescio possibile su Alpi occidentali, Lombardia orientale, Nordest, Appennino centrosettentrionale, alta Toscana, Marche, Abruzzo, Puglia meridionale, Calabria e Sicilia. Da giovedì si andrà incontro a un graduale miglioramento con tempo più stabile e temperature nella norma, tipiche di fine estate. Il prossimo fine settimana, quindi, dovrebbe essere bello da Nord a Sud.