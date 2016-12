foto LaPresse

10:42

- A Santa Maria Capua Vetere (Caserta) la guardia di finanza ha scoperto una donna di 54 anni che continuava a percepire la pensione della madre, morta nel febbraio 2009. La donna è stata denunciata per truffa e il suo conto corrente è stato messo sotto sequestro. Per quattro anni, utilizzando un libretto postale cointestato con la madre, ha riscosso una pensione da 900 euro al mese, per un totale di 50mila euro.