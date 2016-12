Controesodo, Anas: traffico sostenuto

foto Ansa Correlati Maltempo, tromba d'aria sul litorale romano

Meteo, tempo instabile su gran parte dell' Italia 17:09 - Ultima domenica d'agosto con traffico sostenuto per il controesodo. Nella mattinata il picco dei volumi di traffico da "bollino rosso" è stato raggiunto alle 11.30. Per i rientri nelle grandi aree metropolitane (anche dei vacanzieri del weekend) traffico intenso con possibili code e rallentamenti tra le 17 e le 21 sulle direttrici stradali e autostradali. L'Anas invita gli utenti alla prudenza, specie con condizioni meteo avverse.

Traffico intenso sull'A1 in Ciociaria. Dal primo pomeriggio la circolazione è andata via via aumentando, facendosi molto sostenuta sulla Roma-Napoli in direzione Roma. Rallentamenti soprattutto nel tratto tra Anagni e Colleferro. Lungo il Grande Raccordo Anulare, tra gli svincoli di Appia e Ciampino, il traffico è rimasto bloccato nella mattinata a causa dell'allagamento della carreggiata e lungo la strada statale 1 Aurelia.



Allagamenti anche in Toscana, dove è rimasta chiusa una corsia di marcia sul raccordo autostradale Siena-Firenze, in località Poggibonsi. Sempre in Toscana rallentamenti anche lungo la strada statale 67/Bis Tosco Romagnola tra Dicomano e Passo del Muraglione, in provincia di Firenze. In Veneto un tratto della strada statale 309 "Romea" è rimasto chiuso, tra Chioggia e Conche, in entrambe le direzioni, per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso a seguito di un incidente.



Infine, lungo l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria il traffico è particolarmente intenso per il controesodo, in direzione nord, tra gli svincoli di Campotenese e Laino Borgo. Da sabato, infatti, sull'A3 si registrano volumi dei transiti di lunga percorrenza superiori a quelli dello scorso anno, per il rientro in massa dalle località di villeggiatura della Calabria.