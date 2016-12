Meteo, tempo instabile su gran parte dell' Italia

foto Meteo.it Correlati Meteo, continua il tempo instabile

La perturbazione atlantica è scivolata verso le regioni centrali col suo carico di temporali e ci lascerà in eredità un vortice ricolmo di aria più fresca e instabile che rimarrà bloccato a ridosso delle nostre regioni a causa dell'ostacolo rappresentato da un'area di alta pressione in rinforzo fra Paesi dell'est e Scandinavia. Sperimenteremo un rapido alternarsi di momenti soleggiati e temporanei episodi di maltempo con fenomeni localmente forti.

Fra gli ultimi giorni del mese e i primi di settembre la situazione diverrà più tranquilla, ma resteremo ancora ai margini di una circolazione instabile che determinerà di nuovo degli episodi temporaleschi. Successivamente, sembra prospettarsi un periodo molto più stabile, dai connotati ancora estivi ma in una versione molto più gradevole.



Le previsioni per domenica 25 agosto - Temporaneo miglioramento al Nordovest con schiarite più ampie in mattinata; nel pomeriggio isolati rovesci a ridosso dei rilievi mentre tra sera e notte i temporali potranno tornare a interessare le pianure di Piemonte e Lombardia occidentale. Al Nordest invece le precipitazioni saranno più frequenti e localmente anche intense su Friuli Venezia Giulia; altrove in mattinata fenomeni in esaurimento.



Nel pomeriggio sviluppo di nuovi rovesci e temporali su Trentino Alto Adige e Appennino piacentino, la sera isolatamente anche sul Veneto e sulla pianura emiliana. Al Centro la giornata sarà instabile con frequenti episodi temporaleschi nel corso della mattinata tra le Marche, l'Umbria, il Lazio, l'Abruzzo e il Molise. In seguito l'instabilità si limiterà essenzialmente alle zone appenniniche e al basso Lazio, con rovesci a carattere isolato e di breve durata.



Al Sud, in Campania cielo nuvoloso con il rischio, nel corso della giornata di alcuni locali rovesci o temporali nel nord della regione. Peri il resto tempo ancora soleggiato salvo locali annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi.







Le previsioni per la prossima settimana - L'inizio della settimana si conferma movimentato; avremo una spiccata variabilità e in alcuni momenti il tempo sarà instabile.



Lunedì al Nord tempo instabile con probabilità piuttosto alta di precipitazioni sin dalla mattinata, ma particolarmente diffusi soprattutto nel pomeriggio, in esaurimento a partire dalla sera e a cominciare dal Nordovest. Al Centrosud alternanza di annuvolamenti e schiarite, più ampie sulle coste del medio Adriatico, Puglia, Lucania e Calabria. Nel corso della giornata possibilità di rovesci o temporali isolati su Appennino toscano e marchigiano, basso Lazio, alta Campania, nord Sicilia e Sardegna orientale. Temperature leggermente inferiori alla norma al Nord, in lieve aumento e su livelli sempre estivi al Sud grazie anche i venti di Scirocco. Punte anche vicine ai 35 gradi nelle zone interne della Sicilia.





Martedì tempo ancora instabile con alternanza di nuvole e schiarite. Rischio di rovesci e temporali al Centro, Sardegna, Campania e nord della Puglia. Qualche acquazzone anche al Nord anche se meno insistente.





Da mercoledì lentamente si andrà incontro a un miglioramento quindi la seconda parte della settimana al momento si conferma più stabile e con temperature nella norma, tipiche di fine estate. Il prossimo fine settimana dovrebbe essere bello da nord a sud.