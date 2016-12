Forte acquazzone a Roma, città paralizzata

09:52 - Un forte acquazzone è caduto su Roma, provocando allagamenti in diverse zone della città, secondo la centrale operativa della polizia municipale. La situazione più grave sulla via Ardeatina, tra il Grande Raccordo Anulare (Gra) e il santuario del Divino Amore: l'acqua per le strade sta causando forti rallentamenti al traffico. Per allagamento è stato temporaneamente interrotto anche il tratto Cinecittà-Anagnina della linea A della metropolitana.