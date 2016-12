foto Ansa

09:55

- Michele Di Nardo, 34 anni, ritenuto l'attuale capo del clan camorristico dei Mallardo, ricercato dal 2012 in tutta Europa, è stato catturato dai carabinieri mentre era in vacanza. Di Nardo è stato sorpreso mentre era seduto in un bar di Palinuro, località balneare del Cilento. L'uomo era inserito nella lista dei latitanti pericolosi ed era ricercato per due ordinanze di custodia cautelare, per associazione di tipo mafioso ed estorsione.