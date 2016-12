foto Twitter Correlati Maltempo, tromba d'aria sul litorale romano

Rivoli, grandinata violentissima: città bloccata 10:59 - Una violenta tromba d'aria si è abbattuta alle 6.50 su Santa Severa, sul litorale romano, trascinando barche nei giardini delle case e canoe sui tetti. Non risultano al momento feriti. La tromba d'aria, arrivata dal mare, si è incuneata tra gli stabilimenti "Lido" e "La Velica", ha devastato barche, sradicato alberi e scardinato pali della luce, trasportando lettini da mare e pezzi delle imbarcazioni nelle strade circostanti. - Unasi è abbattuta alle 6.50 susul, trascinando. Non risultano al momento feriti. La, si è incuneata tra gli stabilimenti "Lido" e "La Velica", ha devastato barche,e scardinato, trasportando lettini da mare e pezzi delle imbarcazioni nelle strade circostanti.

"I tetti dei due stabilimenti sono divelti, ci vorrà un mese per mettere tutto a posto - racconta al telefono il portavoce del sindaco di Civitavecchia -. C'è un elicottero dei vigili del fuoco che sorvola la zona, stanno facendo anche controlli in mare per assicurarsi che non ci siano imbarcazioni disperse o danneggiate. Per il momento pare di no".



Forte acquazzone a Roma, numerosi allagamenti e interrotta metro - Un forte acquazzone è caduto su Roma, provocando allagamenti in diverse zone della città, secondo la centrale operativa della polizia municipale. La situazione più grave sulla via Ardeatina, tra il Grande Raccordo Anulare (Gra) e il santuario del Divino Amore: l'acqua per le strade sta causando forti rallentamenti al traffico. Per allagamento è stato temporaneamente interrotto anche il tratto Cinecittà-Anagnina della linea A della metropolitana.



Maltempo, voli deviati su Napoli - Sette voli che, fra le 7:50 e le 8:30, dovevano atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino sono stati dirottati a quello di Napoli Capodichino a causa della tromba d'aria che ha investito il litorale laziale.



Tromba d'aria in Ciociaria, alberi sradicati - Una tromba d'aria ha causato danni e disagi questa mattina nel Frusinate. Il maltempo ha interessato la zona tra Anagni e Ferentino. Numerosi gli alberi abbattuti sulle strade. Danneggiati anche alcuni tetti, tra cui quello di un capannone. I vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone sono impegnati in diversi interventi.