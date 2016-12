foto Ansa

12:01

- Forti rallentamenti in autostrada, nel primo weekend del controesodo, nelle regioni del nord-est. Una coda di oltre 17 km si è formata sulla A23 tra Udine Nord e il nodo di Palmanova, verso la A4. Chiusa l'entrata di Udine Sud verso Venezia per evitare ulteriori imbottigliamenti. Sulla A4 un km di coda in entrata a Trieste Lisert e 3 di rallentamenti tra Villesse e Palmanova. Traffico a singhiozzo sulla A22, verso sud, tra Egna-Ora e Affi.