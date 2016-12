foto Ansa

18:45

- E' indagato per aver sottoposto a violenza sessuale e ridotto in stato di sudditanza psicologica nove donne e un uomo. Nel mirino della Dda di Firenze un ex prete di Empoli, Mauro Cioni, guru di una setta in cui si adescavano persone che poi venivano violentate e costrette ad elargire denaro. Stesse imputazioni di Cioni anche contro un ex adepto, Carlo Carli di Siena, mentre sono accusati di ricettazione di denaro Franco Bigazzi e Giorgio Bigozzi.