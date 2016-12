Fine vacanza, via al controesodo nel weekend

21:07 - Vacanze finite, gli italiani tornano in città. Il controesodo è iniziato venerdì, ma secondo quanto prevede Autostrade per l'Italia la situazione da bollino rosso continuerà fino a lunedì mattina. In questo fine settimana per milioni di italiani si archiviano le vacanze e allora ci si rimette in auto per il grande rientro. Blocco dei mezzi pesanti dalle 7 alle 23 di sabato e dalle 7 alle 23 di domenica, chiusa la maggior parte dei cantieri per agevolare il traffico.