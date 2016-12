La storia di Miss Chirurgia Estetica: "Una gioia che cancella un passato di violenza e dolore"

"Certo, un po’ di notorietà fa piacere, ma non è questo il motivo per cui ho partecipato - dice Samanta al telefono, indaffarata tra valigie e passanti mentre aspetta il treno che la riporterà a casa - L’ho fatto per cancellare la sofferenza che ho provato. Per me la chirurgia non è stata un vezzo, ma una necessità”.

Anni fa Samanta, addetta alle vendite in un centro commerciale di Pordenone, si è sottoposta a un intervento ai turbinati (formazioni carnose presenti nelle fosse nasali. ndr) dall’esito traumatico: naso rotto, dolori lancinanti, respirazione difficoltosa. “Denunciare il chirurgo non sarebbe servito a nulla, so come vanno le cose in Italia - afferma - solo dopo un calvario di quattro interventi da quattro ore e mezza ciascuno sono tornata a sorridere. Nel vero senso della parola, prima non ci riuscivo, mi faceva troppo male”.

La finale di Bellaria, sulla riviera romagnola, è stata combattuta e solo al fotofinish Samanta è riuscita a strappare il punto della vittoria: “È stato un tormento, a mezzanotte eravamo ancora fuori, faceva pure freddo!” Alla fine ne è valsa la pena, la giuria composta da chirurghi plastici ha premiato la sua naturalezza, anche se quest’anno in gara non c’erano concorrenti tutte silicone e lifting: “Non ho visto esagerazioni, solo una è ricorsa a un gran numero di operazioni perché non si sentiva a suo agio nel proprio corpo. Ora sta bene ed è questo ciò che conta”. Samanta è molto cauta, non si lancia in giudizi superficiali, misura le parole. Gliel’ha insegnato la vita.

Suona strano che una donna così affascinante sia single. “Di uomini non ne voglio proprio sapere”. C’è una ferita in via di guarigione e stavolta la medicina non può nulla, perché Samanta ha conosciuto sulla propria pelle la violenza. “Denunciare certe situazioni è difficile, quasi controproducente, perché la legge non ci tutela abbastanza - afferma Samanta - Le forze dell’ordine fanno quello che possono ma, nel buio, chi ti vuol fare del male sa dove trovarti”. Amare una persona per poi scoprire di non conoscerla affatto, subire, lottare. Vincere. “È stata dura, ma ora è un ricordo lontano. E tale deve rimanere”. Voce risoluta e fine del discorso. Il suo profilo Facebook dice il resto: "Nel 2012 sono morte 124 donne per violenza! Io ci sono ancora, posso ringraziare il Signore... Auguro a tutti i pezzi di merda che toccano una donna di marcire in galera".

“Non credo che questi concorsi sviliscano la donna. Io mi indigno piuttosto per le speculazioni e le trame torbide della politica, non certo per una ragazza che sfrutta le proprie doti per raggiungere la stabilità economica, magari con un titolo di studio in tasca”. Bella non significa per forza scema, e Miss Rinoplastica lo rimarca: “Diciamo che oltre al naso c’è di più”. Sembra di vederla finalmente sorridere, mentre aspetta un treno che forse sta per arrivare.





Federica Zille