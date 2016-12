Meteo, weekend di maltempo al Nord

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in tempo reale

La situazione in Europa

Il traffico real time 10:20 - Ancora poche ore di tregua, poi, da sabato pomeriggio, sul Nord tornerà il maltempo. Sarà un weekend con l'Italia divisa in due dal meteo: se sull'Italia settentrionale arriveranno piogge e temporali, anche di forte intensità in Lombardia, Levante ligure e Triveneto, al Sud tornano sole e caldo. Venerdì un po' di instabilità con dei temporali sulle Alpi e nuvole in transito anche nel resto del Nord, mentre migliora al Sud. - Ancora poche ore di tregua, poi, da sabato pomeriggio, sul Nord tornerà il maltempo. Sarà un weekend con l'Italia divisa in due dal meteo: se sull'Italia settentrionale arriveranno piogge e temporali, anche di forte intensità in Lombardia, Levante ligure e Triveneto, al Sud tornano sole e caldo. Venerdì un po' di instabilità con dei temporali sulle Alpi e nuvole in transito anche nel resto del Nord, mentre migliora al Sud.

Venerdì con qualche nuvola di passaggio - Venerdì al mattino velature in transito al Nord, in prevalenza sereno altrove. Dal primo pomeriggio qualche rovescio o temporale sulle Alpi, più probabili in Lombardia e Trentino Alto Adige; isolati temporali potranno formarsi anche sui rilievi emiliani, abruzzesi, molisani e lungo l'Appennino meridionale. In serata a rischio di temporali solo le zone montuose e le vicine pianure di Veneto e Friuli. Temperature massime senza grandi variazioni e comprese tra 27 e 32 gradi. Venti deboli, a parte un moderato Maestrale sul basso Adriatico.



Weekend di maltempo al Nord - Sabato in mattinata tempo bello in gran parte d'Italia, ma aumentano le nubi al Nord. Nel pomeriggio peggiora al Nordovest a causa dell'arrivo della perturbazione numero 4 di agosto. In serata i fenomeni si intensificheranno, estendendosi al resto delle regioni settentrionali. Forti temporali saranno possibili in Lombardia, Levante ligure e Triveneto.



Schiarite al Sud e sulle Isole - Domenica in mattinata ancora piogge e temporali nelle zone interne del Centro e sul Lazio, in estensione alla Campania, Appennino settentrionale e al Nordest. Ampie schiarite nel resto del Sud e sulle Isole. Tra pomeriggio e sera l'instabilità insisterà solo all'estremo Nordest e sull'Emilia, ma il tempo potrebbe restare instabile anche su alto Piemonte, alta Lombardia, interno del Centro e Campania. Ancora bello al Sud e nelle Isole. Le temperature domenica subiranno una generale diminuzione, tranne sul medio Adriatico e al Sud.



Instabilità anche la prossima settimana - L'inizio della prossima settimana vedrà ancora un po' di instabilità con effetti soprattutto al Nord; temporanee schiarite significative al Centrosud. In particolare, martedì instabilità diffusa da Nord a Sud.