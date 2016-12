Meteo, in arrivo tempo instabile

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:54 - Quelle di giovedì e venerdì saranno giornate di tempo in prevalenza bello sull'Italia, anche se non mancherà un po' di instabilità. Poi, nel fine settimana, l'arrivo di un vortice di bassa pressione porterà un peggioramento sabato al Nordovest e domenica anche al Nordest e sul versante tirrenico del Centro, con un moderato calo delle temperature al Centronord nella giornata di domenica. - Quelle di giovedì e venerdì saranno giornate di tempo in prevalenza bello sull'Italia, anche se non mancherà un po' di instabilità. Poi, nel fine settimana, l'arrivo di un vortice di bassa pressione porterà un peggioramento sabato al Nordovest e domenica anche al Nordest e sul versante tirrenico del Centro, con un moderato calo delle temperature al Centronord nella giornata di domenica.

Le previsioni per giovedì - Al mattino moderata nuvolosità in Puglia, Calabria e Sicilia, con possibili temporali nella parte orientale dell'isola; bello altrove. Nel pomeriggio si accentua l'instabilità al Sud, con rovesci e temporali sparsi, più probabili in Appennino, in Calabria, Sicilia e bassa Campania; qualche isolato temporale potrà formarsi anche nelle zone interne di Abruzzo e Lazio. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. In serata l'instabilità si attenua ovunque, ma aumentano le nubi sulle Alpi. Temperature massime in rialzo in Sicilia, per lo più stabili nelle altre regioni. Un po' ventoso su alto Adriatico, Puglia e Ionio.



Mattinata fresca al Nord - Mattinata piuttosto fresca, quella di oggi, al Nord. Le temperature minime hanno fatto registrare fino a 4-5 gradi in meno rispetto a quelle rilevate a inizio settimana. A Milano e Torino, per esempio, si è passati dai 20 gradi di lunedì ai 16 di giovedì. A Bologna addirittura dai 21 gradi di lunedì ai 16 di giovedì.



Le previsioni per venerdì - Quella di venerdì sarà nel complesso una giornata con tempo buono in gran parte del Paese. In mattinata prevalenza di sole con un po' di nubi al Nordovest, su Alpi centrali e Calabria tirrenica. Nel pomeriggio nubi più diffuse al Nord e nelle zone interne del Centrosud, qualche rovescio o temporale su Alpi centrali, in forma più isolata su Alpi occidentali, Appennini e rilievi delle Isole. Temperature massime stazionarie.



La tendenza per il weekend - Sabato: in mattinata tempo bello in gran parte d'Italia, aumentano le nubi al Nord. Nel pomeriggio peggiora al Nordovest a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione. In serata i fenomeni si intensificheranno (i temporali più forti sono previsti sulla Lombardia nord-occidentale), estendendosi al resto delle regioni settentrionali. Nella notte temporali anche forti al Nordest con qualche pioggia sulle regioni centrali tirreniche.



Domenica: tempo bello lungo l'Adriatico, al Sud e nelle Isole. Un po' instabile sulle regioni centrali tirreniche con qualche fenomeno soprattutto nelle zone interne. In mattinata possibili piogge al Nordest, nel pomeriggio migliora su tutte regioni settentrionali. Temperature massime in calo al Centronord.