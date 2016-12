Milano, secondo crollo in Galleria: è polemica

15:44 - Galleria Vittorio Emanuele è uno dei fiori all'occhiello del centro di Milano. Realizzata nel 1865 da Giuseppe Mengoni, negli anni è diventata meta fissa dei visitatori. Le sue condizioni però non sono delle migliori, visto che sono sempre più frequenti infiltrazioni e crepe sul plafone dei portici.

Gli stessi turisti hanno segnalato ai vigili il pericolo derivante da alcuni intarsi del soffitto che si stanno sbriciolando. Tra bar Camparino e la Galleria è stato transennato il passaggio, ma i commercianti del salotto milanese sono in allerta, anche per l'avvicinarsi dell'Expo 2015. Ogni anno due milioni di euro vengono spesi in opere di manutenzione.