Meteo, ancora temporali al Sud

10:19 - Il meteo divide l'Italia in due, con sole e afa al Centronord, mentre al Sud imperversano i temporali. Tutta colpa di un mulinello di bassa pressione che insisterà sulle regioni meridionali, favorendo ancora la formazione di numerosi temporali, mentre al Centronord il rialzo della pressione garantirà prevalenza di tempo bello. Giovedì sole in gran parte d'Italia. Solo il Sud e la Sicilia dovranno fare i conti con un po' di instabilità.

Nella mattinata di mercoledì nuvolosità molto variabile al Sud e sulle regioni adriatiche, con qualche rovescio e temporale su Campania, Calabria e Isole. In prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nuvole, accompagnate da rovesci e temporali sparsi, su Abruzzo, Molise, Sud e Isole; bello altrove. Temperature massime in sensibile rialzo al Nordest e regioni centrali, in ulteriore lieve calo invece nelle regioni meridionali. Clima ovunque gradevole. Venti da deboli a moderati provenienti dai quadranti settentrionali.



Giovedì solo qualche temporale residuo al Sud - Giovedì alternanza fra sole e nuvole al Sud e Isole, con qualche isolato temporale sulle regioni meridionali e la Sicilia. In prevalenza bello altrove. Temperature stazionarie o in leggero aumento. Venerdì la giornata inizierà con prevalenza di sole. Nella seconda parte del giorno arriveranno più nubi con il rischio di qualche isolato temporale soprattutto su Alpi e Appennini.



Sabato bello, ma domenica peggiora - La prima parte della giornata di sabato sarà bella quasi ovunque; tra pomeriggio e sera peggiorerà al Nordovest per l'arrivo di una nuova, più intensa perturbazione. Domenica l'instabilità coinvolgerà anche il Nordest, mentre aumenteranno le nubi sulle regioni centrali (specialmente sul settore tirrenico fino alla Campania) con rischio di qualche fenomeno (per la cui localizzazione si devono attendere i prossimi aggiornamenti).