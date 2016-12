Meteo, rovesci e temporali al Centrosud

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:10 - La perturbazione giunta lunedì sull'Italia attraverserà la nostra Penisola accompagnata da rovesci e temporali sparsi e da venti freschi provenienti dai Balcani che faranno calare le temperature di alcuni gradi. Si formerà un vortice di bassa pressione che mercoledì insisterà sulle regioni meridionali, favorendo la formazione di temporali pomeridiani al Sud e in Sicilia. - La perturbazione giunta lunedì sull'Italia attraverserà la nostra Penisola accompagnata da rovesci e temporali sparsi e da venti freschi provenienti dai Balcani che faranno calare le temperature di alcuni gradi. Si formerà un vortice di bassa pressione che mercoledì insisterà sulle regioni meridionali, favorendo la formazione di temporali pomeridiani al Sud e in Sicilia.

Martedì - Bello al Nordovest e migliora anche sull'alta Toscana; nuvole via via più diffuse altrove con rovesci e temporali sparsi su Romagna, gran parte del Centro e, a carattere più isolato, anche Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Al pomeriggio nubi in aumento anche sulle regioni meridionali con isolati rovesci e temporali anche su Campania, Basilicata, Puglia settentrionale, rilievi della Calabria e Sicilia orientale.



Temperature in calo - Temperature massime quasi ovunque in calo, anche di 6-7 gradi al Nordest e regioni centrali, specie quelle adriatiche. Tra le città con il calo termico più evidente oggi spiccano Bologna che ieri ha raggiunto i 34 gradi e oggi la massima prevista è di 25, Bolzano ieri è arrivata a 33 gradi e per oggi ne ha previsti 27, Udine da 31 a 23 gradi, Ancona passerà dai 31 di ieri ai 25 di oggi, Campobasso da 30 a 24 gradi, Rimini da 32 a 24 gradi, Firenze da 32 a 27 gradi, Perugia da 33 a 28 gradi, Pescara da 32 a 26 gradi, Rieti da 32 a 27 gradi e Roma da 33 a 29 gradi. Tra le città invece con temperature più elevate ci saranno Taranto con 34 gradi, Lecce con 33 gradi, 32 gradi per Catanzaro, Crotone e Catania. Venti moderati dai quadranti settentrionali.



Mercoledì - Bel tempo al Nord, Toscana, Umbria, Marche; ancora un po' di nuvole sul resto d’Italia con temporali soprattutto pomeridiani nelle zone interne dell’Abruzzo, sul basso Lazio, in Molise, Puglia settentrionale, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature in rialzo al Centronord, in ulteriore calo invece al Sud. Venti settentrionali ancora moderati.



Come proseguirà la settimana? - Giovedì bel tempo in gran parte del Centronord; sentiremo ancora gli effetti del vortice di aria instabile principalmente al Sud dove in modo particolare nella seconda parte della giornata si faranno sentire dei temporali. Le regioni più coinvolte saranno Calabria, Sicilia e Basilicata; locali temporali anche nel Lazio centro-meridionale e nel sud-est della Sardegna. Temperature nella norma La giornata di venerdì inizierà con prevalenza di sole; ancora un po' instabile tra Calabria, Sicilia e Sardegna.



Tendenza weekend - La prima parte della giornata di sabato sarà bella quasi ovunque; tra il pomeriggio e domenica è probabile un veloce peggioramento del tempo al Nord, in particolare su Alpi e Prealpi per l’arrivo di una perturbazione che domenica potrebbe spostarsi verso il Centro.