foto Ansa

08:23

- Sono stati fermati i presunti assassini di Vincenzo Pipolo, 62 anni, l'uomo ucciso domenica in strada con una coltellata al torace, a Praia a Mare (Cosenza). In manette sono finiti Giovanni e Raffaela Marrazzo, padre e figlia, di 49 e 26 anni, residenti a Napoli. I militari dell'Arma stanno cercando di chiarire il movente dell'omicidio, forse legato a questioni private e non ad un fatto di viabilità come ipotizzato in un primo momento.