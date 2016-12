Treviso, "beccati" mentre fanno sesso in auto: denunciati un 72enne e una 65enne

foto Getty 07:56 - Lui ha 72 anni, lei 65 e la loro domenica pomeriggio è finita con tanto di denuncia dopo essere stati "beccati" mentre facevano sesso in macchina nel parcheggio di un tennis club nel Trevigiano. I due focosi amanti non si sono limitati a questo: dopo l'intervento dei carabinieri, si sono infatti dati alla fuga, ancora completamente nudi, per le strade della cittadina di Mogliano. e la loro domenica pomeriggio è finita con tanto di denuncia dopo essere statinel parcheggio di un tennis club nel. I due focosi amanti non si sono limitati a questo:, si sono infatti, ancora completamente nudi, per le strade della cittadina di

Erano da poco passate le 14.30 quando i due amanti hanno deciso di concedere libero sfogo ai loro bollenti spiriti. Sfortuna ha voluto che una barista del vicino tennis club, uscendo dall'ingresso del centro, ha notato l'uomo, in quel momento nudo sul predellino della propria auto. Temendo che fosse un molestatore, venuto per spiare i tennisti impegnati sul campo, ha chiesto l'aiuto di due colleghi e ha chiamato il 112.



La fuga nudi per le vie della cittadina - Capito di essere stati scoperti, i due amanti non hanno potuto che battere in ritirata, senza nemmeno rivestirsi. Nella fuga per le vie deserte di Mogliano sono stati però intercettati da una gazzella dei carabinieri: gli abiti infilati alla "meno peggio" e lo stato di concitazione hanno confermato che i due fuggitivi erano loro. Gli amanti del "predellino" sono stati denunciati per atti contrari alla pubblica decenza e rischiano una multa fino a 500 euro.