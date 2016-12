Meteo, weekend all'insegna del bel tempo

foto Meteo.it Correlati Meteo, weekend di bel tempo

E' iniziato un fine settimana di tempo bello e caldo nella norma grazie alla protezione dell'Anticiclone delle Azzorre. Nella mattinata di sabato bello ovunque. Nel pomeriggio si formerà qualche breve e isolato temporale sulle Alpi, più probabile su quelle piemontesi e in Alto Adige; qualche temporale possibile anche nelle zone interne delle Isole e sull'Appennino Calabro Lucano; sempre bello altrove.

Temperature senza grandi variazioni: massime in generale nella norma e per lo più comprese tra 28 e 33 gradi.



Le previsioni per domenica 18 agosto - Domenica al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio nubi in aumento sui rilievi della Penisola con qualche temporale possibile sui rilievi piemontesi e dell'Alto Adige e intorno al Lago Maggiore. Un po' di nuvolosità anche sulla dorsale appenninica con temporali possibili sull'Appennino Abruzzese e Molisano; sempre bello e soleggiato nel resto d'Italia. Temperature senza grandi variazioni: caldo nella norma.



La prossima settimana arriva la perturbazione n. 3 di agosto - Tra la giornata di lunedì e martedì la perturbazione numero 3 di agosto lambirà la nostra Penisola, favorendo un aumento dell'instabilità dapprima al Nord in seguito anche sul versante adriatico e al Sud. Mercoledì e giovedì l'aria fresca in quota, eredità del passaggio della perturbazione, porterà ancora un po' di temporali su Medio Adriatico, regioni meridionali e Sicilia. I venti freschi provenienti dai Balcani faranno anche calare le temperature, specie nelle regioni adriatiche.



Previsioni per lunedì 19 agosto - In mattina prevalenza di tempo ancora bello; dal pomeriggio temporali diffusi sulle Alpi, soprattutto su quelle orientali. I temporali tenderanno a raggiungere anche le pianure, in particolare quelle del Nordest dove insisteranno soprattutto in serata. Temporali più isolati solo nel pomeriggio, sul resto del Nord.