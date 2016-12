Meteo, weekend con sole e caldo nella norma

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

Il rinforzo dell'alta pressione garantirà bel tempo e caldo estivo nella norma in gran parte d'Italia. Le proiezioni a lungo periodo sembrano confermare la presenza dell'Anticiclone delle Azzorre, accompagnato da tempo bello e caldo normale per il periodo, anche per buona parte della prossima settimana con pochi episodi di instabilità.

In particolare tra lunedì notte e martedì il nostro Paese potrebbe essere lambito da una perturbazione in transito sui Balcani che porterà un po’ di instabilità lungo il versante adriatico. Per il resto situazione decisamente buona, con il caldo africano che rimarrà confinato sulla Penisola iberica.



Venerdì - Al mattino bel tempo in tutta Italia con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; un po' di nuvole innocue interesseranno soltanto l’estremo Sud e al Nord la fascia alpina centrale. Nel pomeriggio nubi in temporaneo aumento sulle zone montuose con qualche temporale in sviluppo sui rilievi della Calabria, della Sicilia orientale e della Sardegna; non si escludono brevi piovaschi anche su Alpi occidentali e rilievi del basso Lazio. Temperature quasi ovunque in leggero aumento: massime pomeridiane in generale intorno a valori normali per la stagione e compresi tra 28 e 32 gradi. Venti moderati settentrionali su basso Adriatico, Salento e Ionio con i mari ancora mossi.



Sabato - Al mattino cielo sereno quasi dappertutto; un po' di nubi solo sull'estremo Nordovest. Nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali isolati in prossimità delle Alpi occidentali, sui rilievi della Sardegna, nelle zone interne della Sicilia, sulla Sila, sull'Appennino emiliano e sull'Alto Adige. Temperature senza variazioni rilevanti. Venti in prevalenza deboli.



La tendenza - Si è aperto con oggi un periodo caratterizzato da bel tempo e caldo nella norma in gran parte del Paese, nonostante un po' di instabilità. In particolare, domani potremo avere qualche temporale sui rilievi del Nordovest, mentre tra lunedì notte e martedì il nostro Paese potrebbe essere lambito da una perturbazione in transito sui Balcani che porterà qualche rovescio o temporale lungo il versante adriatico. Per il resto situazione decisamente buona, con il caldo africano che rimarrà confinato sulla Penisola iberica, risparmiando così il resto dell’Europa meridionale. Il merito è dell’Anticiclone delle Azzorre che, in base alle proiezioni più aggiornate, ci terrà compagnia anche per buona parte della prossima settimana.