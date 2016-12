Pachino: barcone di immigrati vicino alla riva, i bagnanti accorrono e li salvano

18:28 - Un gruppo di bagnanti sulla spiaggia di Morghella, a Pachino (Siracusa), ha aiutato la Guardia Costiera a trarre in salvo circa 160 migranti, tra i quali figurano diverse donne in stato interessante e una cinquantina di bambini, la maggior parte dei quali al di sotto dei tre anni di età. La segnalazione è stata effettuata, tramite il numero 1530 per le emergenze in mare, da un bagnante che ha avvisato della presenza di un barcone a pochi metri dalla riva. Sul posto sono state inviate due motovedette e due gommoni, oltre che una pattuglia da terra. Non appena l'unita' si e' arenata, alcuni migranti hanno provato a raggiungere la riva a nuoto, ma la maggior parte e' stata tratta in salvo dagli uomini della Guardia costiera e dai bagnanti presenti sul posto che hanno formato una catena umana. I bambini sono stati portati a terra dai gommoni della capitaneria, che si sono affiancati al barcone per evitare che si capovolgesse a causa del vento e della risacca.

GUARDA LE IMMAGINI DEL SALVATAGGIO