Papa ai fedeli: "Non fatevi rubare la speranza"

foto Ansa 13:21 - "Non lasciatevi rubare la speranza". Papa Francesco ripete il suo monito ai fedeli durante la messa per la solennità dell'Assunzione a Castel Gandolfo. Parlando a braccio, il Pontefice ha ribadito che "la speranza è una grazia, un dono di Dio". "E' la virtù - ha spiegato Papa Bergoglio - di chi, sperimentando il conflitto, la lotta tra la vita e la morte, tra il bene e il male, crede nella risurrezione di Cristo, nella vittoria dell'Amore".

"La Chiesa, se in Cielo è già associata alla gloria del Suo signore, nella storia vive continuamente le prove e le sfide che comporta il conflitto tra Dio e il maligno, il nemico di sempre". "In questa lotta che i discepoli di Gesù e noi tutti dobbiamo affrontare, Maria non ci lascia soli", ha aggiunto il Papa.



"Prego per l'Egitto" - Prima dell'Angelus, Papa Francesco ha parlato di quanto sta accadendo al Cairo. "Giungono purtroppo notizie dolorose dall'Egitto: desidero assicurare la mia preghiera per le vittime, i loro familiari, i feriti e quanti soffrono", "preghiamo insieme per la pace, il dialogo e la riconciliazione in quella cara terra e nel mondo intero".