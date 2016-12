Meteo, Ferragosto con il sole ovunque

foto Meteo.it Correlati Le previsioni 10:06 - Ferragosto all’insegna del sole in gran parte d’Italia. Dovremo sopportare soltanto un po’ di instabilità al Centrosud, con temporali pomeridiani sui rilievi e in possibile sconfinamento lungo le coste tirreniche. Al Nord tempo invece bello e stabile. Poi, da domani a domenica, l’alta pressione garantirà bel tempo e caldo nella norma in gran parte del Paese, nonostante un po’ di instabilità pomeridiana sabato sui rilievi del Nordovest. - Ferragosto all’insegna del sole in gran parte d’Italia. Dovremo sopportare soltanto un po’ di instabilità al Centrosud, con temporali pomeridiani sui rilievi e in possibile sconfinamento lungo le coste tirreniche. Al Nord tempo invece bello e stabile. Poi, da domani a domenica, l’alta pressione garantirà bel tempo e caldo nella norma in gran parte del Paese, nonostante un po’ di instabilità pomeridiana sabato sui rilievi del Nordovest.

Le proiezioni a lungo periodo sembrano confermare la presenza dell’Anticiclone delle Azzorre, accompagnato da tempo bello e caldo non eccessivo, anche per tutta la prossima settimana.



PREVISIONE PER OGGI (GIOVEDI’ 15 AGOSTO)



Inizio giornata fra sole e nuvole in gran parte del Paese, ma in generale senza piogge. Nel pomeriggio sull’Appennino centro-meridionale e nell’interno delle Isole si formeranno un po’ di temporali che qua e là scivoleranno fin sulle coste di Lazio, Campania, e Calabria tirrenica. Temperature in rialzo al Nord, in diminuzione invece in gran parte del Centrosud e Isole: massime quasi ovunque tra 26 e 32 gradi. Venti da deboli a moderati provenienti dai quadranti settentrionali.



PREVISIONE PER DOMANI (VENERDI’ 16 AGOSTO)



Venerdì al mattino bello ovunque. Nel pomeriggio un po’ di nuvole e qualche temporale sui monti tra Calabria e Sicilia orientale. Nubi sparse ma innocue su Alpi, Appennino centrale e rilievi della Sardegna. Sempre tanto sole nel resto d’Italia. Temperature quasi ovunque in leggero aumento: massime in generale intorno a valori normali per la stagione.



LA TENDENZA



A partire da domani, venerdì 16 agosto, si apre un periodo caratterizzato da bel tempo e caldo nella norma in gran parte del Paese, nonostante un po’ di instabilità pomeridiana sabato sui rilievi del Nordovest. Tutto ciò grazie alla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre che, in base alle proiezioni più aggiornate, ci terrà compagnia anche per tutta la prossima settimana. Il caldo africano rimarrà infatti confinato sulla Penisola iberica, risparmiando così il resto dell’Europa meridionale.



TEMPERATURA DEL MARE SOPRA LE MEDIE



Le temperature dell'acqua del mare continuano a mantenersi al di sopra delle medie di 3-5 gradi.