Delitto di Avola, una figlia cambierà cognome

- Desirèe, una delle figlie di Antonella Russo, la donna freddata con un colpo di fucile lunedì sera ad Avola dal marito, chiederà di cambiare cognome. Questo per rompere ogni legame con il padre.

Lo racconta lei stessa parlando delle liti familiari avvenute nel corso degli anni e del rapporto conflittuale tra i genitori. "Cambierò cognome, perché non voglio più chiamarmi come quell'assassino", spiega la ragazza. La sorella Nancy invece dice di voler diventare poliziotta per "difendere le donne".