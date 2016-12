foto Ansa

11:08

- Arrestati due agricoltori ritenuti responsabili del sequestro lampo di un imprenditore di Agna (Padova). I due, Ferdinando e Mario Mastrodonato, rispettivamente di 45 e 29 anni, vantavano dall'imprenditore padovano crediti per almeno 38mila euro. Il 22 luglio la vittima era stata prelevata alle 8 del mattino in centro ad Agna, caricata in un'auto, picchiata e abbandonata sanguinante a 40 km di distanza, nei pressi di un supermercato.