A Ferragosto il sole splende in tutta Italia

La situazione in Europa 10:28 - Oggi una perturbazione atlantica, approfittando del temporaneo indebolimento dell'alta pressione, lambirà la nostra Penisola su cui porterà qualche nuvola e qualche temporale in più, soprattutto al Nord dove anche le temperature caleranno. Domani, giorno di Ferragosto, l'alta pressione tornerà a occupare gradualmente l'Italia: avremo dunque prevalenza di bel tempo, sebbene in alcune zone prevarrà un po' di instabilità. - Oggi una perturbazione atlantica, approfittando del temporaneo indebolimento dell'alta pressione, lambirà la nostra Penisola su cui porterà qualche nuvola e qualche temporale in più, soprattutto al Nord dove anche le temperature caleranno. Domani, giorno di Ferragosto, l'alta pressione tornerà a occupare gradualmente l'Italia: avremo dunque prevalenza di bel tempo, sebbene in alcune zone prevarrà un po' di instabilità.

Fino a domenica, poi, giornate belle e soleggiate in gran parte del Paese, con temperature estive ma nella norma.



Le previsioni per oggi - Al mattino nuvoloso al Nord, con improvvisi rovesci e temporali qua e là possibili su tutte le regioni; in generale bello nel resto d'Italia. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità anche sulle zone interne del Centrosud e Isole: qualche rovescio o temporale su Alpi, pianura lombardo-veneta, Emilia, dorsale appenninica e zone interne della Sicilia. Qualche piovasco potrà sconfinare lungo l'Adriatico tra Romagna e Marche. Temperature massime in diminuzione nelle regioni settentrionali, anche di 7-8 gradi in Emilia; senza grandi variazioni altrove. I valori rimarranno quasi ovunque inferiori a 30 gradi. Un po' ventoso sul Mare di Sardegna per venti di Maestrale e sull'alto Adriatico a causa della Bora.



Al Nord temperature in calo - Le temperature al Nord oggi saranno in calo di 5-7 gradi rispetto alla giornata di ieri: in molte città, infatti, i valori non supereranno i 26-28 gradi. Milano ad esempio passerà dai 33 gradi di ieri ai 25 gradi di oggi, Torino da 30 gradi a 25 gradi, Bergamo da 32 gradi a 25 gradi, Bologna da 34 gradi a 27 gradi, Bolzano da 32 gradi a 26 gradi, Venezia da 30 gradi a 25 gradi, Verona da 34 a 26 gradi. Di seguito qualche valore previsto al Centrosud: 28 gradi a L'Aquila, 29 gradi ad Ancona e Campobasso, 30 gradi a Napoli,Trapani e Sassari, 31 gradi a Pescara e Firenze, 32 gradi a Roma e Perugia, 34 gradi a Lecce.



Bel tempo a Ferragosto - A Ferragosto avremo una prevalenza di sole sull'Italia con residue condizioni di instabilità al Centrosud. Nel corso della giornata ci sarà la possibilità di isolati temporali lungo l'Appennino centro-meridionale, nelle zone interne delle Sicilia ma con sconfinamenti verso i settori tirrenici del Lazio, della Campania e della Calabria. Le temperature risulteranno ovunque nella norma. Sarà una giornata ancora ventilata per venti da Nord. Il resto della settimana proseguirà poi con prevalenza di tempo bello e temperature piacevoli. Le temperature dell'acqua del mare continuano a mantenersi al di sopra delle medie di 3-5 gradi.



Autunno a rischio - Le acque dei mari più calde della norma costituiscono uno dei fattori di rischio in autunno: le perturbazioni atlantiche in arrivo potrebbero acquistare forza e violenza proprio a causa del contatto con i mari molto caldi. L'energia in gioco sarebbe in tal caso molto elevata e il rischio di forti piogge e nubifragi aumenterebbe così notevolmente.