foto Ansa

10:23

- Prima una discussione in strada a Casalgrande, nel Reggiano, poi la coltellata a una gamba della moglie da cui è separato da circa un mese. Protagonista della vicenda un pensionato di 62 anni originario della provincia di Lecce e residente a Toano, sempre in provincia di Reggio Emilia. L'uomo è stato arrestato. Alla donna sono state riscontrate lesioni guaribili in 8 giorni.