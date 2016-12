Meteo, a Ferragosto il sole la fa da padrone

foto Meteo.it Correlati Meteo, Ferragosto con il sole

La situazione in Europa 11:00 - L'Anticiclone delle Azzorre garantirà per la giornata odierna tempo bello con caldo nella norma. Da questa notte invece una perturbazione riuscirà a lambire il nostro Paese e quindi ci attendono più nuvole e qualche temporale, specie al Nord, dove anche le temperature caleranno di alcuni gradi. Poi a Ferragosto, e per tutto il fine settimana, tornerà l'alta pressione portando in tutta Italia tanto sole e un po' di caldo, comunque nella norma.

Martedì - Al mattino bel tempo quasi ovunque. Nel pomeriggio nuvole in aumento sui rilievi della Penisola, ma con pochi brevi temporali solo su Alpi orientali, Monti de La Sila e interno della Sicilia; sempre in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel corso di questa sera il tempo tenderà a peggiorare con temporali in Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli. Nella notte possibili temporali in sviluppo anche nelle pianure del Nordovest, in particolare in Lombardia. Le temperature previste per oggi non subiranno grandi variazioni, con un caldo sopportabile e valori nella norma. Tra le città più calde Bologna, Verona e Firenze dove sono previsti 34 gradi, Milano, Perugia, Pescara, Roma, Catanzaro, Crotone, Lecce, Taranto con 33 gradi e 32 gradi per Bergamo, Brescia, Viterbo, Catania e Sassari. Venti di debole intensità.



Mercoledì - Alla mattina nuvole in gran parte del Nord. Prevalenza di bello soleggiato al Centrosud. Rovesci e temporali più che altro concentrati al Nordest, Lombardia ed Emilia Romagna. Qualche temporale possibile anche tra Cuneese e Torinese. Nel pomeriggio al Nord ancora nuvoloso con temporali in via di esaurimento e tendenza a un aumento della nuvolosità nelle zone montuose del Centrosud, con isolati temporali sull’Appennino e sui monti della Sicilia. Più sole sulle fasce costiere del Centrosud. In serata tempo in generale miglioramento. Questa fase di instabilità porterà a un calo delle temperature al Nord, si tratterà di 5-7 gradi in meno tanto che in molte città i valori non andranno oltre i 24-28 gradi. Venti di Bora intensi sull’alto Adriatico e moderati di Maestrale in Sardegna.



Ferragosto - Nei giorni successivi il tempo tenderà a essere più stabile con prevalenza di sole; in particolare a Ferragosto avremo residue condizioni di instabilità al Centrosud. Nel corso della giornata ci sarà la possibilità di isolati temporali lungo l’Appennino centro-meridionale, nelle zone interne delle Sicilia ma con sconfinamenti verso i settori tirrenici del basso Lazio, della Campania e della Calabria. Tempo abbastanza soleggiato sul resto dell’Italia con temperature nella norma. Sarà una giornata ancora ventilata per venti da nord. Il resto della settimana proseguirà con prevalenza di tempo bello e temperature piacevoli.