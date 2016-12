foto LaPresse

18:34

- Una lite tra due fioraie è sfociata in una violenta aggressione davanti al cimitero di Palidoro a Fiumicino, sul litorale laziale. Un donna di 58 anni ha colpito alla gola con delle forbici la sua "concorrente", una 46enne ora in gravi condizioni. La vittima è stata trasportata in codice rosso da un elicottero del 118 di Roma all'ospedale Gemelli. La 58enne è stata invece fermata dalla polizia e portata in commissariato.