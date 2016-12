Meteo, sole e caldo ma niente afa

foto Meteo.it Correlati Meteo, Ferragosto con il sole

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 12:43 - Lunedì e martedì l'Anticiclone delle Azzorre garantirà prevalenza di tempo soleggiato e temperature in generale nella norma in gran parte d'Italia, con pochi temporali pomeridiani. Solo mercoledì un po' d'instabilità coinvolgerà la Lombardia e l'Emilia, con nuvole in gran parte del Nord. Il resto della settimana, Ferragosto compreso, proseguirà quindi con cielo sereno e caldo non afoso. - Lunedì e martedì l'Anticiclone delle Azzorre garantirà prevalenza di tempo soleggiato e temperature in generale nella norma in gran parte d'Italia, con pochi temporali pomeridiani. Solo mercoledì un po' d'instabilità coinvolgerà la Lombardia e l'Emilia, con nuvole in gran parte del Nord. Il resto della settimana, Ferragosto compreso, proseguirà quindi con cielo sereno e caldo non afoso.

Lunedì - Giornata con tempo in prevalenza soleggiato e cielo sereno. Nel pomeriggio annuvolamenti in sviluppo attorno alle zone montuose della Penisola e della Sicilia con isolati e brevi temporali non esclusi in Alto Adige, sui monti della Calabria e della Sicilia. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, in generale nella norma e per lo più comprese fra 28 e 33 gradi con qualche punta fino a 34 gradi, senza afa. Ancora un po’ di vento da nord su basso Adriatico e Ionio.



Martedì - Nel complesso sarà una giornata ancora soleggiata. Da segnalare il passaggio di nubi alte e sottili mentre nel pomeriggio avremo degli annuvolamenti sui rilievi con la possibilità di isolati e brevi temporali sulle Alpi Carniche, sui monti della Sila e sull’Etna. Tra la sera e la notte tendenza a temporali tra le Prealpi venete e il Friuli, in sconfinamento nella notte alla pianura veneta e al Friuli Venezia Giulia. Temperature senza grandi variazioni: caldo sopportabile, con temperature per lo più nella norma.



Mercoledì - In mattinata l'instabilità coinvolgerà la Lombardia e l’Emilia. Nuvole in gran parte del Nord. Prevalenza di bello al Centrosud. Nel pomeriggio al Nord ancora nuvole con temporali solo sui rilievi e possibili anche in Romagna; tendenza a un aumento della nuvolosità nelle zone montuose del Centrosud, con isolati temporali sull’Appennino e sui monti delle Isole. Più sole sulle fasce costiere del Centrosud. In serata tempo in generale miglioramento. Questa fase di instabilità porterà a un calo delle temperature al Nord, si tratterà di 2-5 gradi in meno tanto che in molte città i valori non andranno oltre i 26-28 gradi. Venti di Bora moderati sull’alto Adriatico e Maestrale in Sardegna.



Ferragosto col bel tempo - Nei giorni successivi il tempo tenderà a essere più stabile con prevalenza di sole; in particolare a Ferragosto sole su pianure e coste e più nuvole nel pomeriggio sui monti ma con brevi e occasionali acquazzoni possibili in forma molto localizzata su Alpi occidentali, Appennino centrale, Sila, Etna. Temperature nella norma con valori in generali compresi tra 29 e 34 gradi; un caldo quindi senza eccessi e piacevole. Il resto della settimana proseguirà quindi con prevalenza di tempo bello e temperature piacevoli.