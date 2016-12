Sbarco tragico a Catania, ipotesi "nave madre"

foto Ansa Correlati Catania, sbarco di immigrati clandestini<br>finisce in tragedia: sei morti accertati 16:17 - Potrebbe essere stato trainato da una "nave madre" fino al largo della Sicilia, e lì abbandonato, il peschereccio in legno sul quale viaggiavano gli immigrati egiziani e siriani, sbarcati sabato a Catania. E' una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. La piccola imbarcazione si è poi arenata non lontano dalla costa e, nel cercare di raggiungere la riva, sei immigrati sono morti annegati. - Potrebbe essere stato trainato da una "nave madre" fino al largo della Sicilia, e lì abbandonato, il peschereccio in legno sul quale viaggiavano gli immigrati egiziani e siriani, sbarcati sabato a Catania. E' una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. La piccola imbarcazione si è poi arenata non lontano dalla costa e, nel cercare di raggiungere la riva, sei immigrati sono morti annegati.

Tra i rilievi a sostegno di questa ipotesi anche lo stato di salute degli extracomunitari: provati e affamati, ma che non avevano segni evidenti di avere fatto una lunga traversata in mare. Anche il piccolo di sette mesi ricoverato e dimesso poche ore dopo un controllo nell'ospedale Garibaldi di Catania è apparso ai medici in buone condizioni di salute: paffuto e non mostrava segni di sofferenza fisica, ma soltanto una non grave disidratazione. Il bambino è stato riconsegnato già ieri ai suoi genitori.



Identificate le vittime - Sono state identificate le sei vittime del tragico sbarco avvenuto sabato a Catania. Sono tutti giovani egiziani di età compresa tra i 17 e 27 anni. Gli esami medici hanno confermato che sono morti per annegamento. Il minorenne deceduto avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 25 agosto. Nessuno di loro era tra i potenziali "scafisti" che hanno portato la barca fino al Golfo di Catania.



Fermati due egiziani, possibili collaboratori - Due egiziani, di 16 e 17 anni, sono stati fermati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina da carabinieri e polizia nell'ambito delle indagini sullo sbarco avvenuto ieri sul lungomare della Plaia. Secondo l'accusa avrebbero fatto parte dell'equipaggio dell'imbarcazione con mansione di vivandieri. Dalle indagini delle procure distrettuale e per i minorenni di Catania è emerso che tre "scafisti" si sarebbero buttati in mare e sarebbero riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.



Letta a Ue: "Cambi passo" - L'Italia non ha mai fatto mancare l'accoglienza ma pretende che l'Europa affronti con un altro passo questo tema, non più affrontabile con modalità casuali". Letta richiama così l'Europa alla luce dell'ultima tragedia degli sbarchi di migranti ieri a Catania.



Il ministro Bonino: "Non esiste una soluzione miracolosa contro gli sbarchi" - "Quello che vediamo sulle coste italiane è conseguenza dell'esodo disperato, perché si mettono insieme due fenomeni: chi fugge dalla guerra e chi fugge dalla povertà". Lo ha detto il Ministro degli esteri, Emma Bonino, sottolineando che per questa tragedia "non c'è una soluzione miracolosa".



Tra le vittime un 27enne al suo quinto sbarco - E' stato fatale il quinto sbarco, in nove anni, a un egiziano, che è tra le vittime della tragedia di Catania. L'uomo, di 27 anni, era già stato rimpatriato quattro volte, a partire dal 2004, l'ultima lo scorso aprile. Il dato è emerso dalle indagini di carabinieri e polizia su disposizione della procura distrettuale etnea. Nessuno dei suoi compagni di traversata lo conosceva, e questo ha infatti rallentato la sua identificazione che è avvenuta dal confronto di esami dattiloscopici e l'archivio del Viminale.