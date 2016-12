foto Meteo.it Correlati Meteo, è finita la grande afa

Il caldo e l'afa, ma anche i temporali violenti, sono ormai solo un ricordo. L'estate ritorna a dare il meglio di sé, regalandoci giornate di tempo stabile e temperature nelle medie. Domenica il ritorno dell'alta pressione garantirà ovunque bel tempo, con temperature estive ma per lo più nella norma. Prevalenza di tempo bello e stabile, con caldo in generale sopportabile, anche all'inizio della nuova settimana.

Le previsioni per domenica 11 agosto - Domenica giornata per lo più soleggiata con soltanto un po' di nuvolosità innocua in sviluppo nel corso del giorno su Alpi, dorsale appenninica e zone interne montuose della Sicilia; non si esclude qualche breve piovasco pomeridiano sulle Prealpi venete e lombarde e sui rilievi di Calabria e Sicilia settentrionale. Temperature massime in rialzo al Centrosud e in generale comprese da Nord a Sud fra 28 e 32 gradi.



Giornata ancora un po' ventosa nell’Adriatico, nello Ionio e sui mari ad ovest delle nostre due isole maggiori. Al Centrosud i mari risulteranno ancora generalmente mossi.



Tra martedì e mercoledì una breve fase instabile - Tra la notte di martedì e la mattinata di mercoledì il Nord farà i conti con una breve fase instabile che nelle zone di pianura si esaurirà già al mattino. I rovesci pomeridiani riguarderanno soprattutto Alpi e Prealpi. Un po' di nuvole anche su alto Adriatico e Marche. Nelle zone interessate da questo passaggio perturbato ci sarà un lieve calo termico con valori che, in alcune località, si attesteranno anche tra 25 e 27 gradi. Sarà ventoso su alto Adriatico, Val Padana e Liguria.



Le previsioni per Ferragosto - Nel giorno di Ferragosto nel complesso il tempo sarà buono con l’alta pressione di nuovo in rialzo e un caldo sopportabile. Qualche nuvola significativa sui rilievi con il rischio di isolati, brevi temporali nel settore appenninico tra Abruzzo e Sicilia. Nei giorni successivi il tempo sarà ancora più stabile.