foto Ansa

17:14

- Si è intensificato nelle ultime ore il traffico al traforo del Monte Bianco dove, in uscita dall'Italia verso la Francia, si registrano due ore di coda. Per gli automobilisti che entrano in Italia il tempo di attesa è invece di 20 minuti. Molti passaggi anche al confine svizzero del Gran San Bernardo dove però, al momento, non si registrano code.