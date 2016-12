Stelle cadenti, i consigli dell'astronomo

15:04 - Notti di stelle cadenti, notti di desideri. Ma come osservarle e contarne il più possibile? Quali sono i luoghi migliori per intercettarle? Quali le tipologie più comuni? A queste e a molte altre domande risponde l'astronomo Manuele Platania. E per chi volesse esprimere sogni social, basta scrivere un tweet con l’hashtag creata dall'Istituto nazionale di astrofisica #stellacadente ogni volta che ne vedete una.