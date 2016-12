Meteo, sole caldo ma senza afa

foto Meteo.it Correlati Previsioni 10:28 - Le fresche correnti atlantiche oggi porteranno ancora numerosi acquazzoni e temporali sulle regioni del versante adriatico e al Sud, ma avranno anche il merito di spazzare via il caldo intenso anche da quelle regioni che ancora ieri hanno fatto registrare temperature elevate. Domani il ritorno dell’alta pressione garantirà ovunque bel tempo, con temperature estive ma per lo più nella norma. - Le fresche correnti atlantiche oggi porteranno ancora numerosi acquazzoni e temporali sulle regioni del versante adriatico e al Sud, ma avranno anche il merito di spazzare via il caldo intenso anche da quelle regioni che ancora ieri hanno fatto registrare temperature elevate. Domani il ritorno dell’alta pressione garantirà ovunque bel tempo, con temperature estive ma per lo più nella norma.

Prevalenza di tempo bello e stabile, con caldo in generale sopportabile, anche all’inizio della nuova settimana.



LE PREVISIONI PER OGGI



Oggi bello in quasi tutto il Nord, Toscana e Sardegna, nuvole sul resto d’Italia: al mattino rovesci e temporali su Romagna, regioni centrali adriatiche, Appennino Campano, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Tirrenica; nel pomeriggio ancora acquazzoni e temporali su Appennino Abruzzese e Molisano, Puglia, Basilicata, Calabria e nordest Sicilia. A fine giornata è previsto un generale miglioramento del tempo.



Temperature pomeridiane in ulteriore calo in gran parte del Centrosud: massime quasi ovunque fra 27 e 33 gradi. Di seguito qualche valore per oggi: 23 gradi per Campobasso, 24 gradi per L’Aquila, 25 gradi per Potenza, 26 gradi per Rieti, 27 gradi per Ancona, Pescara, Bari, 28 gradi per Trieste, Brindisi, Catanzaro, Palermo, Lamezia, Rimini, 29 gradi per Cuneo, Udine, Venezia, Perugia, Crotone, Trapani, Alghero, 30 gradi per Imperia, Novara, Torino, Trento, Messina, 31 gradi per Bergamo, Brescia, Milano, Bologna, Piacenza, Treviso, Napoli, Taranto, Lecce, Reggio Calabria, Sassari, 32 gradi per Aosta, Genova, Bolzano, Verona, Firenze, Verona, Pisa, Viterbo, Catania, Cagliari, Olbia, 33 gradi per Roma, Grosseto.



Ventoso al Centrosud per venti di Maestrale e sull’Alto Adriatico per venti di Bora.



LE PREVISIONI PER DOMANI



Domenica bel tempo in gran parte d’Italia con un po’ di nuvole solo sui rilievi della Penisola ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature massime quasi ovunque in leggero rialzo e in generale comprese fra 28 e 33 gradi. Ancora moderati venti di Maestrale al Sud.



TENDENZA INIZIO SETTIMANA



All’inizio della prossima settimana l’Anticiclone delle Azzorre proteggerà gran parte dell’Italia, in particolare il Centrosud. Il Nord verrà di tanto in tanto lambito dalla coda di alcuni sistemi nuvolosi in transito a nord delle Alpi. Uno di questi coinvolgerà più direttamente il Nord nella notte tra martedì e mercoledì con una breve fase instabile che mercoledì pomeriggio porterà qualche temporale sull’Appennino centro-settentrionale, le Prealpi orientali e le Alpi occidentali.



A FERRAGOSTO L’ESTATE MOSTRA IL SUO VOLTO MIGLIORE



Nel giorno di ferragosto nel complesso il tempo sarà buono con l’alta pressione di nuovo in rialzo e un caldo sopportabile. Qualche nuvola significativa sui rilievi con il rischio di isolati, brevi temporali nel settore appenninico tra Abruzzo e Sicilia. Nei giorni successivi il tempo sarà ancora più stabile.