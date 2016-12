foto Ap/Lapresse

10:37

- La Questura di Roma ha attivato una serie di controlli straordinari nella Capitale davanti ad ambasciate e luoghi sensibili. In particolare, i controlli sono concentrati davanti alle sedi diplomatiche di Stati Uniti, Gran Bretagna e Spagna. Non ci sarebbe invece pericolo per l'ambasciata italiana in Pakistan dopo l'allarme lanciato dagli Stati Uniti che hanno evacuato il personale non strettamente necessario presente presso il consolato di Lahore.