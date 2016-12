Addio ad Alice, la sposina investita in Usa

19:22 - Tutto il paese di Pianoro, nel Bolognese, ha voluto salutare per l'ultima volta Alice Gruppioni, la sposa di 32 morta in viaggio di nozze a Venice Beach, a Los Angeles. La giovane stava passeggiando col marito Christian Casadei sul lungomare quando è stata travolta da un'auto impazzita nella zona pedonale. Per lei è stato scelto un feretro dorato. Alla camera ardente e alle esequie non sono state fatte entrare telecamere. Nelle immagini si vedono i genitori (la mamma in verde), la sorella con un abito nero a pois bianchi, il vedovo che viene abbracciato dal parroco che aveva celebrato le nozze meno di tre settimane fa. Presente anche l'on. Pier Ferdinando Casini.