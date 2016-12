Decapitata in mare a Camogli, nell'ormeggiatore trovate tracce di cocaina

17:54 - Tracce di cocaina nei liquidi biologi dell'uomo alla guida della barca che ha investito a Camogli Vittoria Castellini la donna di 49 anni madre di due figli. Daniel Lagno, l'ormeggiatore indagato per omicidio colposo, era lucido e non in stato di alterazione psichica. Non è certo se lo stupefacente abbia avuto un ruolo nell'incidente.