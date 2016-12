16:36 - "Non chiedo vendetta ma giustizia, chi ha sbagliato deve pagare". A parlare è Sonia Alberti, la moglie di Kaies Bohli il pusher tunisino morto dopo essere stato arrestato. L'uomo era stato fermato il 5 giugno mentre spacciava cocaina. Una colluttazione con i carabinieri poi il trasferimento in caserma dove è morto un'ora dopo. L'autopsia parla di asfissia, come se qualcuno gli avesse impedito di respirare. Tre militari sono indagati per omicidio colposo. "All'arresto scalciava ma non è stato picchiato", ha detto uno dei carabinieri.