Milano, tre cinesi fuggono nude dagli aguzzini

21:57 - Si sono liberate dalle catene, nude in mezzo alla strada hanno chiesto soccorso a milano, nella zona della Chinatown di via Paolo Sarpi. Erano tenute come schiave. tre donne cinesi di 27, 32 e 36 anni sono scappate lanciandosi da un balcone. erano segregate in un appartamento di via Mac Mahon, zona semicentrale nord della metropoli lombarda. La più giovane per prima è fuggita dalla casa-prigione mercoledì pomeriggio. Senza abiti, un cappuccio sulla testa, ferite ai polsi e alle caviglie, ha cercato aiuto nella farmacia vicina.