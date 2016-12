foto Twitter

- Nel corso delle operazioni di bonifica dell'autostrada A32 del Frejus dopo l'ultima occupazione No Tav, la polizia ha ritrovato centinaia di chiodi a quattro punte, che hanno danneggiato gli pneumatici di tre auto e un furgone. Nelle ultime 24 ore attivisti No Tav hanno bloccato per tre volte l'autostrada che collega Italia e Francia attraverso Bardonecchia. Tre persone sono state arrestate, 17 denunciate e sono stati emessi 7 fogli di via.