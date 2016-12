Meteo, domani forti temporali al Nordovest

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

11:03 - Il caldo afoso non dà tregua: anche oggi sarà una giornata rovente in tutta la Penisola, ma da domani potremo iniziare a tirare un sospiro di sollievo. La perturbazione numero 1 di agosto porterà giovedì forti temporali al Nordovest. Localmente i fenomeni saranno anche accompagnati da grandine e trombe d'aria. Venerdì l'instabilità interesserà il resto d'Italia.

Le temperature si abbasseranno e torneranno nelle medie di stagione, con valori che oscilleranno tra i 28 e i 32 gradi.



Mercoledì - Giornata all'insegna del sole in gran parte dell'Italia soprattutto nelle regioni del Centrosud dove qualche annuvolamento pomeridiano solo in Appennino dove saranno possibili brevi e isolati temporali più probabili sui rilievi abruzzesi. Qualche nuvola in più transiterà al Nord con temporali in sviluppo su Alpi e Piemonte occidentale. Temperature senza grandi variazioni: si avranno ancora picchi pomeridiani vicini ai 40 gradi ma con le percepite che in molte grandi città supereranno ancora questa soglia. Venti di debole intensità, a parte qualche rinforzo da sud intorno alla Sardegna.



Giovedì - La perturbazione n°1 di agosto porta piogge e temporali soprattutto su Valle d'Aosta, Piemonte e Ovest Lombardia. Si tratterà di fenomeni intensi, che, localmente, potranno essere anche accompagnati da grandine e trombe d'aria. Il caldo si attenuerà al Nordovest, ma raggiungerà il suo apice al Nordest e al Centrosud, dove diminuirà progressivamente a partire da venerdì.



La tendenza per il weekend - Nella giornata di sabato ci sarà tempo splendido al Nordovest con cielo sereno e temperature gradevoli, un po' di instabilità insisterà al mattino sull'alto Adriatico e al Centrosud. Domenica tempo bello e caldo sopportabile in tutta Italia. Lungo le coste affluiranno venti settentrionali, a tratti anche moderati, che elimineranno il fastidio dell'afa e, localmente, renderanno il mare mosso.



Ferragosto - Nei giorni di ferragosto l'Anticiclone delle Azzorre rimonterà sulla nostra Penisola portando bel tempo e caldo sopportabile, con temperature nelle medie di stagione.