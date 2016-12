foto Web Correlati Messina, 27enne scomparsa da casa

13:14

- Parla il padre di, la 27enne scomparsa dal 10 luglio a. Di lei nessuna notizia, non una telefonata, non un messaggio. Quel giorno la ragazza era andata al lavoro come sempre. Faceva lain un negozio di casalinghi e il padre l'aveva vista al al lavoro proprio il giorno della sparizione.Si è allontanata a bordo della sua Fiat Seicento bianca che non è stata più ritrovata, aveva anche due cellulari che da quel momento però risultano spenti e anche la sua auto risulta sparita nel nulla. Subito la denuncia e le ricerche ma della donna che stava per separarsi dal marito nessuna traccia. Qualche settimana fasarebbe stata avvistata aa pochi chilometri da Messina, una segnalazione come tante che non riduce però, l'ansia dei genitori che vogliono riabbracciare la figlia ed essere certi che stia bene.