foto LaPresse

18:58

- Denunciati dalla polizia locale della Capitale, per danneggiamento del suolo pubblico, gli organizzatori della manifestazione a sostegno di Silvio Berlusconi tenutasi domenica in via del Plebiscito a Roma. Durante la manifestazione erano stati infatti rimossi alcuni segnali stradali. Lo rende noto l'ufficio stampa del Campidoglio.