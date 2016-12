Estate, è tempo di divieti alternativi

15:06 - Nell'Italia vacanziera quasi tutto ci è proibito. Dormire sulla spiaggia non si può. A Finale Ligure di multe, per chi si era piazzato proprio là, con tenda o sacco a pelo, ne sono già fioccate una trentina. Euro 200 e via, non ritornare più. Vietato pure occupare i posti migliori lungo l'arenile, con sdraio e ombrelloni, lasciarli là, la notte, i nuovi segnaposto. Salvo stupirsi il giorno dopo, una volta scoperto che il vigile è passato e li ha portati via. Proibite le grigliate e, a Bordighera vietate alle signore le passeggiate in centro col bikini. A Lipari può costare fino a 150 euro girare per le strade a torso nudo, magari addentando un panino- non si può proprio fare- alzando la notte il volume della radio. Troppi divieti al mare? s'adegua pure la città. Una studentessa ignara aveva affisso a Torino, su un normalissimo palo, un foglietto adesivo. Annuncio di vendita libri: 446 euro di multa. Hanno dovuto pagare la mamma e il papà.