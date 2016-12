foto Afp

06:31

- Il Tribunale supremo di Caracas ha dato via libera all'estradizione in Italia "per il delitto di associazione mafiosa" del faccendiere calabrese Aldo Micciché. Micciché, che vive in Venezuela da molti anni e aveva acquisito la cittadinanza, era stato arrestato il 24 luglio del 2012 in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso su richiesta della Dda di Reggio Calabria.