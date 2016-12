Meteo, arriva caldo afoso in tutta Italia

foto Meteo.it 13:32 - E' cominciata la terza incursione di aria sahariana, proveniente dall’entroterra algerino, trascinata dall’Anticiclone Nordafricano che, nel corso del fine settimana, occuperà l’Italia assieme all’area mediterranea e a gran parte dell’Europa centro-orientale, arrivando a sfiorare anche la Scandinavia dove non sarà difficile osservare qualche punta superiore ai 30 gradi. Per quel che riguarda l’Italia, le temperature potranno avvicinarsi ai 40 gradi. - E' cominciata la terza incursione di aria sahariana, proveniente dall’entroterra algerino, trascinata dall’Anticiclone Nordafricano che, nel corso del fine settimana, occuperà l’Italia assieme all’area mediterranea e a gran parte dell’Europa centro-orientale, arrivando a sfiorare anche la Scandinavia dove non sarà difficile osservare qualche punta superiore ai 30 gradi. Per quel che riguarda l’Italia, le temperature potranno avvicinarsi ai 40 gradi.

Tuttavia le temperature percepite saranno anche superiori, a causa dei tassi di umidità in crescita.



OGGI SOLE E CALDO AFOSO IN AUMENTO



Oggi situazione di bel tempo con cielo quasi ovunque sereno, a parte poche nubi in transito al Nord; nel pomeriggio assisteremo a un leggero aumento dell’instabilità sulle Alpi centrali dove non si può escludere qualche breve temporale di calore. Temperature in aumento, con le massime oltre i 35 gradi nel 40% del territorio, con punte intorno ai 38 gradi nei fondovalle alpini, pianure del Nordest e zone interne del Centro.



DOMENICA 40°C A FIRENZE, 39 A BOLOGNA, 38°C A ROMA



Domenica situazione pressoché invariata con il sole che dominerà la scena quasi ovunque. Ancora una volta saranno possibili brevi temporali sulle Alpi, questa volta soprattutto nel settore orientale. Caldo ancora più intenso con massime oltre i 35 gradi in più del 50% del territorio, con picchi 39-40 gradi nelle pianure del Nordest, zone interne del Centrosud.



SETTIMANA DI FUOCO ALLE PORTE: SARA’ LA PIU’ CALDA DELL’ESTATE. MERCOLEDI’ LA GIORNATA DEI 40°C: EMILIA, VENETO, TOSCANA, LAZIO, UMBRIA E SARDEGNA LE REGIONI PIU’ CALDE



L’aria rovente della bolla sahariana non ci lascerà nel corso della prossima settimana e, anzi, aumenterà la sua portata. Avremo davvero tanto sole da Nord a Sud, con pochi temporali sulle Alpi Occidentali tra mercoledì e giovedì, ma sarà il caldo afoso a dominare la scena meteorologica. L’apice del caldo africano verrà raggiunto al Nord tra lunedì 5 e giovedì 8 e sarà il Nordest a vedere i valori più elevati: previsti mercoledì 7 agosto 40°C a Bologna, 39°C a Treviso e Bolzano e 36°C a Milano. Al Centrosud i picchi più intensi di caldo avverranno tra mercoledì 7 e venerdì 9: mercoledì previsti 41°C a Firenze, Perugia, Alghero e Sassari. 40°C a Grosseto, Roma, Viterbo, Taranto e Olbia. A causa dell’umidità ai valori previsti dalla colonnina di mercurio bisognerà aggiungere almeno 2°C: le percepite arriveranno così anche a 42-43°C.



NOTTI SOTTO IL SEGNO DELL’AFA



Il caldo africano dominerà non solo di giorno ma anche nelle ore notturne con minime che supereranno i 22°C quasi ovunque: si tratta della soglia limite oltre la quale di notte inizia il disagio dovuto al caldo afoso. Addirittura tra martedì e mercoledì avremo 27°C di minima a Verona, e Trieste, 26°C a Bologna, Treviso, Brindisi e Taranto. Quando si attenuerà l’ondata di caldo? Una lieve attenuazione dalla canicola è prevista per venerdì al Nord, con un calo di 2-3°C e domenica al Centrosud a causa di un indebolimento dell’alta pressione di causata da una saccatura che si approfondirà sull’Europa occidentale. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.



L’EUROPA ATTRAVERSATA DALLA LINGUA DI FUOCO



La lingua infuocata africana imperversa anche nel cuore dell'Europa: il caldo si è fatto sentire soprattutto sulla Penisola Iberica, ma anche in Francia ed Inghilterra, arrivando anche in Olanda, Danimarca, Germania e zone balcaniche più a ovest. Registrati picchi di 37°C in Germania, 33°C in Danimarca e 41°C in Francia.



ANCHE I MARI SONO CALDISSIMI: VALORI SOPRA LA NORMA ANCHE DI 5°C. IL CALORE DEL MARE OLTRE LA NORMA E’ UN SERBATORIO DI ENERGIA PER LE PERTURBAZIONI AUTUNNALI



Venerdì 2 agosto le acque superficiali hanno raggiunto i 28°C lungo le coste adriatiche, ioniche e del medio-basso Tirreno, e i 26°C quasi ovunque, eccetto lungo alcuni tratti dell'alto Tirreno e sui settori occidentali delle isola maggiori. Questi valori risultano da 2 a 5 gradi superiori alla media, ed è solo il punto di partenza di un ulteriore graduale incremento termico dei mari determinato dalla prevista persistenza dell'Anticiclone Nordafricano che, oltre al trasporto di aria torrida, favorirà una stasi atmosferica con sostanziale assenza di venti e, di conseguenza, scarso rimescolamento delle acque superficiali le quali non potranno fare altro che scaldarsi gradualmente grazie anche al notevole e ampio soleggiamento caratteristico di questo periodo dell'anno.



Le acque dei mari più calde della norma costituiscono uno dei fattori di rischio in autunno: le perturbazioni atlantiche in arrivo potrebbero acquistare forza e violenza proprio a causa del contatto con i mari molto caldi. L’energia in gioco sarebbe così molto elevata e il rischio di forti piogge e nubifragi aumenta notevolmente.