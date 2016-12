Esodo, è un sabato da bollino rosso

foto Olycom Correlati Meteo 15:35 - Giornata da bollino rosso su strade ed autostrade italiane in questo primo week end di agosto, caratterizzata dalla circolazione più intensa verso le località di villeggiatura e sulla direttrice Nord-Sud. Sul versante francese, è salita a 2 ore e 15 minuti l'attesa per entrare in Italia. Traffico molto intenso lungo l'autostrada A4 tra Padova e Trieste: in particolare verso il confine con la Slovenia si registrano 13 km di coda tra Portograuro e Latisana, 1 km alla barriera di Trieste-Lisert ed in senso opposto code tra San Giorgio di Nogaro e Latisana. - Giornata da bollino rosso su strade ed autostrade italiane in questo primo week end di agosto, caratterizzata dalla circolazione più intensa verso le località di villeggiatura e sulla direttrice Nord-Sud. Sul versante francese, è salita a 2 ore e 15 minuti l'attesa per entrare in Italia. Traffico molto intenso lungo l'autostrada A4 tra Padova e Trieste: in particolare verso il confine con la Slovenia si registrano 13 km di coda tra Portograuro e Latisana, 1 km alla barriera di Trieste-Lisert ed in senso opposto code tra San Giorgio di Nogaro e Latisana.

Dalle prime ore di questa mattina, il traffico si è mantenuto sempre molto intenso sui 25.000 km di rete stradale e autostradale gestita dall'Anas. In Friuli, si segnalano rallentamenti sul raccordo autostradale 14 Opicina-Fernetti al confine con la Slovenia. Traffico sostenuto in Veneto, sulla statale 51 "Alemagna" e l'allacciamento con la A27; in Toscana sulla statale 1 "Aurelia", tra Cecina nord e Scarlino scalo, e sulla E78 tra Rosia e Civitella Paganico; in Abruzzo sulla statale 652 tra Chieti e Fossacesia. Traffico regolare nel Lazio, in particolare sul GRA di Roma e sulla strada consolare Aurelia, in direzione del litorale.



A causa degli spostamenti del fine settimana che si uniscono a quelli di lunga percorrenza si registrano forti volumi di traffico sulla strada statale 106 Jonica, in entrambe le direzioni di marcia, nella sibaritide (Cosenza) e sulla statale 18 "Tirrenica Inferiore" tra Praia a Mare e Scalea (Cosenza).



Traffico molto intenso anche sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria dove si segnala, dalle prime ore del mattino, un aumento dei volumi di traffico nel tratto salernitano e, al confine calabro-lucano, tra Lauria sud e Laino Borgo. Traffico scorrevole sul resto del tracciato autostradale dove su 443 km solo su 11 km sono impegnati da cantieri inamovibili, frazionati in tre diverse località, e la circolazione è a doppio senso di circolazione. Si tratta del 2,4% dell`intero percorso autostradale.