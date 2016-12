foto Ansa

14:42

- E' allarme per l'ondata di caldo in arrivo questo weekend sull'Italia. Domenica infatti sarà la giornata più afosa di questo inizio agosto. In particolare, il ministero della Salute contrassegna 7 città con il bollino rosso: le temperature saranno sopra la media a Bologna, Bolzano, Brescia e Firenze, ma anche la Capitale soffrirà il caldo così come i cittadini e i turisti di Venezia e Trieste.