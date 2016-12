Meteo, weekend rovente per la bolla africana

foto Meteo.it Correlati Autostrade: "Bollino nero sabato 3 agosto"

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 11:14 - Ancora 24 ore di caldo relativamente sopportabile e poca umidità, e poi dovremo fare i conti con una nuova ondata di caldo intenso che proseguirà anche per buona parte della prossima settimana. L'aria rovente darà quindi vita alla terza ondata di calore, la più intensa e duratura dall'inizio dell'estate, con apice tra il 5 e l'8 agosto. - Ancora 24 ore di caldo relativamente sopportabile e poca umidità, e poi dovremo fare i conti con una nuova ondata di caldo intenso che proseguirà anche per buona parte della prossima settimana. L'aria rovente darà quindi vita alla terza ondata di calore, la più intensa e duratura dall'inizio dell'estate, con apice tra il 5 e l'8 agosto.

Venerdì - Insisteranno condizioni di bel tempo stabile in tutto il Paese e sarà quindi difficile incontrare delle nubi sulle nostre regioni, a parte qualche cumulo a ridosso dei rilievi durante il pomeriggio. Il clima già pienamente estivo sarà caratterizzato da un ulteriore incremento delle temperature con massime in generale comprese fra 30 e 35 gradi, ma con punte fino a 36-37 gradi nei fondovalle alpini, nella Valpadana centro-orientale, sulle regioni tirreniche e in Sardegna.



Afa in agguato - L’inizio di agosto è dominato dall'Anticiclone Africano. Avremo giornate con tempo stabile e soleggiato ma le temperature cresceranno inesorabilmente. Nell’entroterra desertico tra Marocco e Algeria si è organizzata la rimonta della lingua infuocata sahariana. Le temperature di partenza sono roventi, con valori vicini ai 48-50°C. Ieri a Marrakech ad esempio sono stati registrati 45 gradi. La massa d’aria si dirige verso l’Europa caricandosi di umidità a contatto con il Mar Mediterraneo e si riverserà sul nostro Paese in progressione. In Spagna, nell’entroterra, da un paio di giorni le temperature hanno raggiunto i 40 gradi; ieri infatti registrate punte di 41 gradi a Granada e Cordova e 38.5 gradi a Madrid.



Caldo rovente e accumulo di umidità - Da oggi e almeno fino a metà settimana le temperature cresceranno e si accumulerà l’umidità nei bassi strati giorno dopo giorno. Le temperature percepite saranno così anche localmente superiori ai 40°C. Sarà il Centronord a essere maggiormente colpito dalla fiammata africana e il Nordest sarà la zona che soffrirà di più per gli alti tassi di umidità: la Pianura Padana diverrà un bacino di raccolta del caldo umido.







Quando finirà questa terza fiammata africana? - La durata di questa ondata di caldo non è ancora ben delineata, ma con buona probabilità al Sud proseguirà fino a venerdì-sabato, mentre per il Centronord le cose potrebbero cambiare già da metà settimana, a iniziare dal Nord probabilmente giovedì. Questo cambiamento potrà essere accompagnato da forti fasi temporalesche. Il caldo afoso dominerà la scena non solo di giorno ma anche nelle ore notturne con minime ancora una volta difficilmente sotto i 22 gradi: si tratta della soglia limite oltre la quale di notte inizia il disagio dovuto al caldo afoso. Le previsioni per il weekend - Domani sole dappertutto, solo qualche sporadico temporale possibile nel pomeriggio sui rilievi tra Valle D’Aosta e Piemonte e in serata sulle Alpi centro-orientali. Questi temporali saranno portati dal passaggio di una perturbazione di passaggio sull’Europa centrale che oggi porterà temporali anche forti ad esempio in Francia. Tale perturbazione avrà il merito domani di attenuare il caldo in Francia e Germania che oggi vedranno temperature oltre 35 gradi. Domenica ancora sole sull’Italia, nelle ore più calde della giornata possibili temporali su Alpi centrali.



Inizio settimana - Lunedì tanto sole con nuvolosità significativa solo su Alpi e rilievi della Calabria. Giornata molto calda con afa in aumento soprattutto nelle pianure del Centronord. Martedì torneranno dei temporali sulle Alpi, dal Piemonte all’Alto Adige e avremo ancora sole sul resto d’Italia.